Küçükçekmece'deki anaokulunda, çocuklar yangın çıkardı

Bölgede bulunan anaokulunda oynayan çocuklar bir süre sonra ateş yaktı. Büyüyen alevler oyun alanına saçlarken çocuklar korkup kaçtı.

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuklar Behiye Selim Park Anaokulu'nun bahçesinde oynamaya başladı.

Oyun oynarken ateş yakan çocuklar, büyük bir facianın eşiğinden döndü.

Büyüyen ateş oyun alanına sıçrarken, tüm parkı saran alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Çocuklar korkup kaçtı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çocuklar ise korkup olay yerinden kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı yangında vatandaşlar ve okulun bahçesinde oynayan diğer çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Maddi hasar oluştu

Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, parkta hasar meydana geldi. Çıkan yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

"Tutuşturup kaçtılar"

Çıkan yangınla ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Ali Akgün, “Çocuklar orada oyun oynuyordu, tutuşturup kaçtılar. Orası anaokulun parkıydı. Parkta çocuklar ve okulun bahçesinde çocuklar vardı. Bayağı alev vardı” diye konuştu.