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- Küçükçekmece'deki anaokulunda, çocuklar yangın çıkardı
Küçükçekmece'deki anaokulunda, çocuklar yangın çıkardı
- 10.08.2022 - 17:33
İstanbul Küçükçekmece'deki çocuklar Behiye Selim Park Anaokulu'nun bahçesinde oynamaya başladı.
Oyun oynarken ateş yakan çocuklar, büyük bir facianın eşiğinden döndü.
Büyüyen ateş oyun alanına sıçrarken, tüm parkı saran alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Çocuklar korkup kaçtı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çocuklar ise korkup olay yerinden kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı yangında vatandaşlar ve okulun bahçesinde oynayan diğer çocuklar korku dolu anlar yaşadı.
Maddi hasar oluştu
Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, parkta hasar meydana geldi. Çıkan yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
"Tutuşturup kaçtılar"
Çıkan yangınla ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Ali Akgün, “Çocuklar orada oyun oynuyordu, tutuşturup kaçtılar. Orası anaokulun parkıydı. Parkta çocuklar ve okulun bahçesinde çocuklar vardı. Bayağı alev vardı” diye konuştu.