Küçükçekmece'deki anne-oğlu, dolmuş ezdi

Yolun karşısına geçmek istedikleri sırada hızla otobüsü sollayan dolmuşun çarptığı anne ve oğlu yaralandı.

Dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan dolmuş önündeki otobüsü sollamak için ters şeride girdi, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı.

Anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken anne ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dolmuşçu polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

Küçükçekmece'deki anne-oğlu, hızlı dolmuş ezdi VİDEO



