Küçükçekmece'deki bağımlı, otoparkta araçların camını kırdı

Yabancı uyruklu bir madde bağımlısı, girdiği hastanenin otoparkında araçlara saldırdı. Otomobili zarar gören hastane personeli, araçların camlarının kırılma anlarını anlattı.

Dün akşam 20.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin otoparkında Afganistan uyruklu madde bağımlısı bir kişi, sinir krizine girdi.

Bu sırada şahıs, hastanenin otoparkında bulunan dört araca zarar verdi.

Şahıs, parke taşı ile 4 otomobilin camlarını kırdı.

4 OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

Sahiplerinden 2’si doktor, 1’i hasta yakını ve diğeri de hasta karşılama çalışanının aracı olduğu öğrenilen olan dört araç hasar gördü. Hastane otoparkında zarar gören otomobillerini görenler, durumu polis ekibine haber verdi.





ŞAHIS GÖZALTINDA

Hastanenin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİLİ ZARAR GÖREN GÖREVLİ ANLATTI

Hastane çalışanı olan ve otomobili zarar gören Lütfiye Aydın, “Çalışıyordum hastanedeydim mesainin bitmesine 10 dakika kala arkadaşım aradı. Açık otoparkta araba patlattı dedi. Gittim baktım şok oldum. İki tane doktorumuzun arabasını daha patlattılar. Afgan uyrukluymuş, madde bağımlısıymış. Ben bu arabayı yaptıracağım aynı yere tekrar park edeceğim. Yine aynı şeyler olacak. Başkasının başına gelecek. Yani ne kadar sürecek bu olay. İlk defa başıma geliyor. Elim, ayağım titredi, kaldım öyle yani. Benden başka 3 araçta hasar vardı. İkisi doktor birisi hasta yakınının arabasıydı. Şu an herkes endişeli. 3-4 bin lira hasar var yani 1 ay çalışmamız gerekiyor.” dedi.





İNCELEME BAŞLATILDI

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın, daha önceden sınır dışı edildiği fakat kaçak yollar ile ülkeye yeniden giriş yaptığı öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.



