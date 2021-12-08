Küçükçekmece’deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin davada karar çıktı

Yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin PKK/KCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle üç sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların beraatine karar verdi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yenilenen Atatürk Parkı'nın çocuk parkında, PKK/KCK terör örgütünün sembollerini andıran görsellerin kullanılması nedeniyle biri belediyede kontrol mühendisi, ikisi ise park yenileme ihalesini alan inşaat ve kauçuk firmasında peyzaj mimarı olan toplam üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. ile kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P. ise duruşmaya katılmadı.

Son savunmasını yapan Deniz Doğan K., “Küçükçekmece park davasıyla ilgili suçlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Sanık Gülsüm G. ise şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü ile bağlantım yoktur. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

“BU İNSANLARIN PKK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE UZAKTAN YAKINDAN HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR”

Sanık avukatı da “İçişleri Bakanlığı dahi yaptığı incelemelerde propaganda olmadığına kadar verip burada çalışan herkesin işine devam etmesine karar vermiştir. WhatsApp yazışmalarında bu şahısların ortaya çıkan şekli bilmeden oluşturdukları görülüyor. Bu insanların PKK silahlı terör örgütü ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur.” şeklinde konuştu.

“AMCAM GAZİDİR”

Son sözleri sorulan sanıklardan Deniz Doğan K., “Burada olmaktan çok üzgünüm. Terör örgütü ile bağlantım yok. Kendi amcam gazidir. Bu şekilde bir durum ailemiz için söz konusu değildir. Beraatimi istiyorum.” dedi.

“ATATÜRKÇÜ BİR BİREYİM”

Sanık Gülsüm G. ise, “Vatanımı, milletimi seven, Atatürkçü bir bireyim. Terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur. Beraatimi istiyorum.” diye konuştu.

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BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, suçun yasada tanımlanmamış olması gerekçesiyle üç sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, 8 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından, “Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık.” başlıklı video görselinin paylaşılması üzerine; 11 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu ve amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydediliyordu.

7 BUÇUK YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın da şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, parkın yapımında görev alan kamu ve özel sektöre bağlı tüm şahısların tanık olarak ifadelerinin alındığı, devam eden süreçte dosya kapsamına yansıyan beyanlar, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı, süreçte şahıslar arasında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin, park içerisine işlenen sembollerin PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildikleri öne sürülüyordu.

İddianamede, parkın yapımını üstlenen inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P., kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. hakkında Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisleri isteniyordu.