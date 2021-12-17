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Küçükçekmece'deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı

Küçükçekmece'deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı

Atakent Mahallesi'ndeki inşaatın altyapı boruları döşenirken toprak kayması yaşandı. Bu esnada alanda olan bir işçi, kayan toprağın altında kalarak yaralandı.