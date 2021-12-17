Euro
18.2196
2.31%
Dolar
16.0859
2.59%
Altın
934.89
3.05%
Borsa
2.366
3.84%
Bitcoin
754.600
1.68%
BTXN Coin
39.86
1.27%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Küçükçekmece'deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı

    Atakent Mahallesi'ndeki inşaatın altyapı boruları döşenirken toprak kayması yaşandı. Bu esnada alanda olan bir işçi, kayan toprağın altında kalarak yaralandı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı

    Küçükçekmece Atakent Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaatta, altyapı boruları döşenirken toprak kayması meydana geldi.

    TOPRAĞIN ALTINDA YARALANDI

    O esnada çalışmasını sürdüren bir işçi ise kayan toprağın altında kalarak yaralandı.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI

    Yaralı işçiye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Sonrasında ise itfaiye ekipleri, kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından işçiyi hastaneye kaldırdı.

    Küçükçekmece'deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı ViDEO

    TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

    Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin ise tedavisine devam ediliyor.

    Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

    Küçükçekmece deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı #1

    Küçükçekmece deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir