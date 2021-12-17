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- Küçükçekmece'deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı
Küçükçekmece'deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı
Atakent Mahallesi'ndeki inşaatın altyapı boruları döşenirken toprak kayması yaşandı. Bu esnada alanda olan bir işçi, kayan toprağın altında kalarak yaralandı.
- İHA
- 17.12.2021 - 09:41
- Güncelleme : 17.12.2021 - 10:33
Küçükçekmece Atakent Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaatta, altyapı boruları döşenirken toprak kayması meydana geldi.
TOPRAĞIN ALTINDA YARALANDI
O esnada çalışmasını sürdüren bir işçi ise kayan toprağın altında kalarak yaralandı.
Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI
Yaralı işçiye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Sonrasında ise itfaiye ekipleri, kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından işçiyi hastaneye kaldırdı.
Küçükçekmece'deki inşaatta toprak kayması: 1 yaralı ViDEO
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin ise tedavisine devam ediliyor.
Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.