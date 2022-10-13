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    Küçükçekmece'deki kaçak gömenlere ev baskını

    Bir evde çok sayıda kaçak göçmen yaşadığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Adreste 10 kişi yakalanırken, polisten kaçan bir kişi de bahçeye atlayarak yaralandı.
    • 13.10.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:33
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    Küçükçekmece'deki kaçak gömenlere ev baskını

    İstanbul Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya, kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi.

    Binanın ikinci katında çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı ile harekete geçen ekipler, adrese baskın gerçekleştirdi.

    Kaçmak için bahçeye atladı

    Polis, dairede 10 kişiyi yakalarken kaçak göçmenlerden biri, 2'inci kattan bahçeye atladı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşması sonucu ağır yaralanan kaçak göçmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Küçükçekmece deki kaçak gömenlere ev baskını #1

    Yaralı kaçak göçmenin tedavisi sürüyor

    Kaçak göçmenin hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Diğer göçmenlerin işlemleri sürüyor

    Yakalandıktan sonra karakola götürülen diğer kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    Küçükçekmece'deki kaçak gömenlere ev baskını VİDEO

    Küçükçekmece deki kaçak gömenlere ev baskını #2

    Küçükçekmece deki kaçak gömenlere ev baskını #3


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