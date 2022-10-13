Haberler

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'deki kaçak gömenlere ev baskını

Küçükçekmece'deki kaçak gömenlere ev baskını

Bir evde çok sayıda kaçak göçmen yaşadığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Adreste 10 kişi yakalanırken, polisten kaçan bir kişi de bahçeye atlayarak yaralandı.