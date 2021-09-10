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- Küçükçekmece'deki kayıp gencin eşyaları, dereden çıkarıldı
Küçükçekmece'deki kayıp gencin eşyaları, dereden çıkarıldı
- İHA
- 10.09.2021 - 10:35
- Güncelleme : 10.09.2021 - 10:36
İstanbul Küçükçekmece’de 4 Eylül akşam saatlerinde 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den ailesi haber alamadı.
Çocuğuna ulaşamayan aile, kayıp ihbarında bulundu.
Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri 24 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü.
GENCİN EŞYALARI BULUNDU
Dün saat 16.00 sıralarında Hasanoğlu Deresinin yakınında çalışan Küçükçekmece Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi, derede ayakkabı, elbise ve cüzdanın olduğunu gördü ve polis ekiplerine ihbarında bulundu.
YAKINLAR OLAY YERİNE GİTTİ
İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polis ekipleri, bulunan eşyalar üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra kaybolan 24 yaşındaki gencin yakınları olay yerine geldi.
GENCİN AİLESİ, KONU HAKKINDA KONUŞMADI
İncelemenin ardından bulunan elbise, ayakkabı, cüzdan ve çorapların 4 Eylül’de kaybolan Ahmet Çetinden’e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından bulunan eşyaları karakola götürülürken, gencin ailesi konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.