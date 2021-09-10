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    Küçükçekmece'deki kayıp gencin eşyaları, dereden çıkarıldı

    Polis ekiplerinin 5 gündür aradığı kayıp gencin eşyaları dereden çıkınca, ekipler çalışmayı derinleştirdi. Bulunan ayakkabı, cüzdan ve çoraplar karakola götürüldü.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 10:36
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    Küçükçekmece'deki kayıp gencin eşyaları, dereden çıkarıldı

    İstanbul Küçükçekmece’de 4 Eylül akşam saatlerinde 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den ailesi haber alamadı.

    Çocuğuna ulaşamayan aile, kayıp ihbarında bulundu.

    Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri 24 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü.

    GENCİN EŞYALARI BULUNDU

    Dün saat 16.00 sıralarında Hasanoğlu Deresinin yakınında çalışan Küçükçekmece Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi, derede ayakkabı, elbise ve cüzdanın olduğunu gördü ve polis ekiplerine ihbarında bulundu.

    Küçükçekmece deki kayıp gencin eşyaları, dereden çıkarıldı #1

    YAKINLAR OLAY YERİNE GİTTİ

    İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polis ekipleri, bulunan eşyalar üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra kaybolan 24 yaşındaki gencin yakınları olay yerine geldi.

    Küçükçekmece deki kayıp gencin eşyaları, dereden çıkarıldı #2

    GENCİN AİLESİ, KONU HAKKINDA KONUŞMADI

    İncelemenin ardından bulunan elbise, ayakkabı, cüzdan ve çorapların 4 Eylül’de kaybolan Ahmet Çetinden’e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından bulunan eşyaları karakola götürülürken, gencin ailesi konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

    Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Küçükçekmece deki kayıp gencin eşyaları, dereden çıkarıldı #3

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