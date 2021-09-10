Küçükçekmece'deki kayıp gencin eşyaları, dereden çıkarıldı

Polis ekiplerinin 5 gündür aradığı kayıp gencin eşyaları dereden çıkınca, ekipler çalışmayı derinleştirdi. Bulunan ayakkabı, cüzdan ve çoraplar karakola götürüldü.

İstanbul Küçükçekmece’de 4 Eylül akşam saatlerinde 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den ailesi haber alamadı.

Çocuğuna ulaşamayan aile, kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri 24 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü.

GENCİN EŞYALARI BULUNDU

Dün saat 16.00 sıralarında Hasanoğlu Deresinin yakınında çalışan Küçükçekmece Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi, derede ayakkabı, elbise ve cüzdanın olduğunu gördü ve polis ekiplerine ihbarında bulundu.





YAKINLAR OLAY YERİNE GİTTİ

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polis ekipleri, bulunan eşyalar üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra kaybolan 24 yaşındaki gencin yakınları olay yerine geldi.

GENCİN AİLESİ, KONU HAKKINDA KONUŞMADI

İncelemenin ardından bulunan elbise, ayakkabı, cüzdan ve çorapların 4 Eylül’de kaybolan Ahmet Çetinden’e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından bulunan eşyaları karakola götürülürken, gencin ailesi konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



