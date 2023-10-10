Küçükçekmece'deki lokantada tavan çöktü Lokantanın çatısı müşterilerin yemek yediği esnada kısmen çöktü. Tavanın altında şans eseri kimse bulunmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı

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İHA

İstanbul Küçükçekmece'deki lokantada panik anları yaşandı.

Lokantada müşterilerin yemek yediği esnada bir anda tavanın bir kısmı aşağı indi.

Müşteriler korku dolu anlar yaşadı

Tavanın çöktüğü sırada dükkanda bulunan müşteriler büyük panik yaşadı.

Olay anı kamerada

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, lokantanın çatısının çökme anı ve müşterilerin yaşadığı panik güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lokanta sahibi yaşanan olayla ilgili, “Dükkanımızın tavanı çöktü. Şükürler olsun, yaralı ve can kaybımız yoktur. Tüm mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)