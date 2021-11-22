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    Küçükçekmece'deki mekan sahibi hesap ödemeyen şahsa saldırdı

    Restoranda yemek yiyip alkol alan şahıs, hesabı ödemek istemeyince mekan sahibinin tekme tokat saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:11
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    Küçükçekmece'deki mekan sahibi hesap ödemeyen şahsa saldırdı

    Küçükçekmece'deki bir restoranda yemek yiyip alkol alan şahıs, hesabı ödemeden ayrılmak istedi.

    Bunun üzerine mekan sahibi ile şahıs arasında başlayan sözlü tartışma, alevlenerek kavgaya dönüştü.

    TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

    Mekanın içerisinde başlayan kavga dışarıya taşınınca hesabı ödemek istemeyen şahıs, mekan sahibi tarafından tekme tokat dövüldü.

    Kendisini saldırıdan korumaya çalışan şahıs başarılı olamayınca, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

    Küçükçekmece deki mekan sahibi hesap ödemeyen şahsa saldırdı #1

    KAVGAYI VATANDAŞLAR AYIRDI

    Kavgayı sonlandırmak isteyen vatandaşlar, mekan sahibini güçlükle sakinleştirdi.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan saldırı anı ise olay bölgesinde bulunan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

    Küçükçekmece'deki mekan sahibi hesap ödemeyen şahsa saldırdı VİDEO

    Küçükçekmece deki mekan sahibi hesap ödemeyen şahsa saldırdı #2

    Küçükçekmece deki mekan sahibi hesap ödemeyen şahsa saldırdı #3

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