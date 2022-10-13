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Küçükçekmece'deki öfkeli taksici vatandaşa saldırdı

Küçükçekmece'deki öfkeli taksici vatandaşa saldırdı

Sefaköy'de vatandaşlarla tartışarak araçtan ekmek bıçağı ile inen taksici, zorla durduruldu. Sürücü ardından da vatandaşların üzerine aracını sürerek devam etti.