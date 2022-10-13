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- Küçükçekmece'deki öfkeli taksici vatandaşa saldırdı
Küçükçekmece'deki öfkeli taksici vatandaşa saldırdı
Sefaköy'de vatandaşlarla tartışarak araçtan ekmek bıçağı ile inen taksici, zorla durduruldu. Sürücü ardından da vatandaşların üzerine aracını sürerek devam etti.
- 13.10.2022 - 09:52
- Güncelleme : 13.10.2022 - 10:45
İstanbul Küçükçekmece'de bir taksici terörü daha yaşandı.
Sefaköy'de yaşanan olayda, kimliği bilinmeyen bir taksici ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
Ekmek bıçağı ile indi
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksi sürücüsü, araçtaki ekmek bıçağını alarak tartıştığı kişinin üzerine yürüdü.
İHA'nın haberine göre, taksici çevredekilerin araya girmesi ile araca bindi.
Vatandaşların üzerine sürdü
Taksi sürücüsü, daha sonra bindiği aracını tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay sonrası, taksi sürücüsü ile tartışan şahıs ise karakola giderek şikayetçi oldu.
Küçükçekmece'deki öfkeli taksici vatandaşa saldırdı VİDEO