Küçükçekmece'deki okulda deney sırasında etil alkol patladı

İHA
Küçükçekmece'de panik anları yaşandı.
Sefaköy Beşyol'da bulunan özel bir okulda öğle saatlerinde, okulun bahçesinde öğrenciler arasında ‘Bilim Şenliği’ adıyla etkinlik yapıldı.
Etil alkol patladı
Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patladı.
Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu.
Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
O anlar kamerada
Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.