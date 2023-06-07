Küçükçekmece'deki okulda deney sırasında etil alkol patladı Özel bir okulda yapılan deney sırasında etil alkolün patlaması sonucu panik anları yaşandı. 5 öğrencide yanıklar bırakan olay kameraya yansıdı.

İHA

Küçükçekmece'de panik anları yaşandı.

Sefaköy Beşyol'da bulunan özel bir okulda öğle saatlerinde, okulun bahçesinde öğrenciler arasında ‘Bilim Şenliği’ adıyla etkinlik yapıldı.

Etil alkol patladı

Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patladı.

Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu.

Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.