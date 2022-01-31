Küçükçekmece'deki ölümlü kazayla ilgili tutuklama

Küçükçekmece'deki ölümlü kazayla ilgili tutuklama

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobiliyle sürücü eğitmeni Kader Kuday'a çarparak ölümüne neden olan Ercan Akgül, tutuklandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent 4. Cadde üzerinde 34 DYH 958 plakalı aracın sürücüsü Ercan A., gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmişti.

Sol şeritten en sağ şeride geçen otomobil önce bir araca, ardından da aracı başında bulunan sürücü kursu öğretmeni Kader Kuday’a çarpmıştı.

Kazada bacakları kopan Kuday ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ercan Akgül, emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece’deki kazada sürücü kursu öğretmeni hayatını kaybetti