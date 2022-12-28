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- Küçükçekmece'deki zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulduğu an
Küçükçekmece'deki zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulduğu an
Okul önündeki zabıtayı vuran seyyar satıcı aynı gün yakalanırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
- 28.12.2022 - 14:06
- Güncelleme : 28.12.2022 - 14:41
Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki okul önünde dehşet anları yaşandı.
Tartıştığı zabıtayı silahla vuran şüpheli, olayın ardından kaçtı.
Aynı gün yakalandı
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonunda şüpheli şahıs F.K. aynı gün yakalandı.
Çok sayıda suç kaydı bulunana şahıs adliyeye sevk edildi.
O anlar kamerada
Öte yandan zabıtanın vurulma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, seyyar satıcının okul önünde ki zabıtanın yanına geldiği ve zabıtayı vurma anı görülüyor.
Küçükçekmece'deki zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulduğu an ViDEO