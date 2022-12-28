Petrol
84.45
-0.27%
Euro
19.9362
0.25%
Dolar
18.714
0.23%
Altın
1.084
-0.33%
Borsa
5386
0.00%
Bitcoin
315.860
-0.98%
BTXN Coin
5.93
-10.42%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Küçükçekmece'deki zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulduğu an

    Okul önündeki zabıtayı vuran seyyar satıcı aynı gün yakalanırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 28.12.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'deki zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulduğu an

    Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki okul önünde dehşet anları yaşandı.

    Tartıştığı zabıtayı silahla vuran şüpheli, olayın ardından kaçtı.

    Aynı gün yakalandı

    Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonunda şüpheli şahıs F.K. aynı gün yakalandı.

    Çok sayıda suç kaydı bulunana şahıs adliyeye sevk edildi.

    O anlar kamerada

    Öte yandan zabıtanın vurulma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, seyyar satıcının okul önünde ki zabıtanın yanına geldiği ve zabıtayı vurma anı görülüyor.

    Küçükçekmece'deki zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulduğu an ViDEO

    Küçükçekmece deki zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulduğu an #1


    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
    Dünya

    Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

    Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada
    3. Sayfa

    Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada

    Görüş Bildir