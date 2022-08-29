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    Küçükçemece’de kumar oynatan kıraathaneye operasyon

    Bir kıraathanede kumar oynayan 7 kişiye toplam 12 bin 733 TL para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu hakkında ise adli işlem başlatıldı. Zabıta, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren yeri mühürledi.
    • 29.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:14
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    Küçükçemece’de kumar oynatan kıraathaneye operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Küçükçekmece ilçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    26 Ağustos günü Kanarya Mahallesi’nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerine denetim yapıldı.

    7 kişi yakalandı

    Denetimde, içeride bulunan ve yuvarlak masa etrafında oturan 7 şahıs yakalandı.

    Masa üzerinde bulunan 23 adet renkli pul ve 3 bin 300 TL para ele geçirildi.

    Şahıslar hakkında, kişi başı 1 bin 819 TL olmak üzere toplam 12 bin 733 TL cezai işlem uygulandı.

    Küçükçemece’de kumar oynatan kıraathaneye operasyon ViDEO

    İş yeri mühürlendi

    İş yeri sorumlusu ile ilgili de “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

    İHA’nın haberine göre; ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

    Küçükçemece’de kumar oynatan kıraathaneye operasyon #1

    Küçükçemece’de kumar oynatan kıraathaneye operasyon #2


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