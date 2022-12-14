Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kamerasında

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde su basan iş yerleri ile sürüklenen eşyalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya, önceki gün sele teslim oldu.

Özellikle Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.

3 ilçe afet bölgesi ilan edildi

Derelerin taştığı, su baskınlarının yaşadığı bu bölgelerde hayat adeta felç oldu.

3 ilçe, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi…

Kumluca’daki afet görüntüleri

Öte yandan Kumluca’da afetin boyutları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde iş yerlerini su basması ve eşyalar, plastik kasalar, odunlar ve çuvalların sel sularında sürüklenmesi yer alıyor.

Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı VİDEO

"Köpeğimi son anda kurtardım"

Eski Cami Mahallesi'nde oto yıkama dükkanı işleten Savaş Yalçın, felaketin bu kadar büyük olduğunu tahmin edemediklerini söyledi.

Suların bir anda yükseldiğini ifade eden Yalçın, "Bahçemdeki köpeği son anda kurtardım. Sabah iş yerime gelince gözlerime inanadım. Her yer su ve çamurdu. Tahmini zararım 100 bin lira. Seram vardı o da sular altında kaldı. Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldum. Sular çok hızlı ilerlemiş. Böyle bir felaketi ilk kez gördüm:" dedi.

Temizlik çalışmaları sabahın ilk saatlerinde başladı

Selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara yeniden başladı.

AFAD'ın koordinesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler temizlik çalışmasını sürdürdü.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Çamur dolan yollar ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su içinde kalan belediye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışması da sürüyor.