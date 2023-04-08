Kuraklık Balıkçıları Vurdu: Van Gölü'nde Tekneler Uzaklara Açılmak Zorunda Kalıyor! Ülke genelinde yaşanan kuraklıkların ardından Van Gölü'de etkilendi. Yaşanan kuraklık balıkçıların geçim kaynağını etkilerken balıkçılar daha ileriye açılıyor.

DHA

Türkiye kurak bir kış geçirdi...

Kar ve yağmur yağışlarının azlığı birçok göl ve barajın kurumasına neden oldu.

Yaşanan kuraklık ekolojik dengeyi de değiştirdi.

Kuraklıktan etkilenen bir nokta da Van Gölü oldu.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağına saylı günler kaldı.

Av yasağına bir hafta kaldı

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağına bir hafta kala balıkçılar, tekneleriyle göle açılmaya devam ediyor.

Gölde kuraklık yaşanıyor

Göldeki kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, bu durum su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde balıkçılık yapanları da olumsuz yönde etkiliyor.

Balıkçılar

Eskiden kıyıya yakın noktalarda avlanan balıkçılar, artık daha uzağa açılmak zorunda kalıyor.

"Kuraklık bir an önce biter ve göl suları da eski seviyesine gelir"

İlçede 10 yıldır balıkçılık yapan 2 çocuk babası Önder Güler, her gün tekneleriyle yaklaşık 5 kilometre açılmak zorunda kaldıklarını belirterek şöyle dedi: