Kuraklık Balıkçıları Vurdu: Van Gölü'nde Tekneler Uzaklara Açılmak Zorunda Kalıyor!

Türkiye kurak bir kış geçirdi...
Kar ve yağmur yağışlarının azlığı birçok göl ve barajın kurumasına neden oldu.
Yaşanan kuraklık ekolojik dengeyi de değiştirdi.
Kuraklıktan etkilenen bir nokta da Van Gölü oldu.
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağına saylı günler kaldı.
Av yasağına bir hafta kaldı
Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağına bir hafta kala balıkçılar, tekneleriyle göle açılmaya devam ediyor.
Gölde kuraklık yaşanıyor
Göldeki kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, bu durum su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde balıkçılık yapanları da olumsuz yönde etkiliyor.
Balıkçılar
Eskiden kıyıya yakın noktalarda avlanan balıkçılar, artık daha uzağa açılmak zorunda kalıyor.
"Kuraklık bir an önce biter ve göl suları da eski seviyesine gelir"
İlçede 10 yıldır balıkçılık yapan 2 çocuk babası Önder Güler, her gün tekneleriyle yaklaşık 5 kilometre açılmak zorunda kaldıklarını belirterek şöyle dedi:
Göldeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle artık daha fazla göle açılıyoruz. Ağlarımızı kıyı kesimine 5 kilometre uzağa atıyoruz. Bilindiği üzere İnci kefali için 15 Nisan- 15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor.
Yasak döneminde güvenlik güçlerinin aldıkları önlemler sayesinde balık popülasyonunda her yıl artış olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca balıkların boylarında da uzama var. Bazı balıkların boyları 25 santimetreye kadar ulaştı.
Biz de yasak öncesi ağlarımızı göle attık. Günlük yaklaşık 400 kilo balık avlayıp, bu balıkları İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük illerimize pazarlıyoruz.
Yetkililerimizden isteğimiz, limanımızı bir an önce yapıp daha kullanışlı bir hale getirmelerini istiyoruz. Umarız bu kuraklık bir an önce biter ve göl suları da eski seviyesine gelir.