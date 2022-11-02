Kur'an-ı Kerim basımında yeni kriterler belirlendi: Kalitesiz kağıt kullanılmayacak

Eser sayfaları, basım işlemi sırasında baskı operatörü ve görevli hafız tarafından düzenli şekilde kontrol edilerek hatalı, çapaklı ve bozuk olanlar imha edilmek üzere ayrılacak.

Hatalı ve bozuk basım yapılan eserler, basım süresince uygun bir yerde toplu olarak muhafaza edilecek ve Kur'an adabına uygun bir şekilde geri dönüştürülecek.