İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bahçelievler’deki kurban pazarında denetim yaptı. Kurbanlıkların kulak küpesi, aşıları, pasaport belgeleri, yaş tayini ve genel sağlık durumunu kontrol edildi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kurban pazarlarında denetimler sıklaştı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımıyla Bahçelievler’de bulunan kurban pazarında hijyen kurallarına uyum ve satış için gerekli belgelere ilişkin denetim yapıldı.

Karaca, veteriner hekimler eşliğinde kurbanlıkları tek tek kontrol etti. Yapılan incelemelerde kurbanlıkların kulak küpesi, aşıları, pasaport belgeleri, yaş tayini ve genel sağlık durumuna dikkat edildi.

Ayrıca hasta olan kurbanlıklar pazar alanında kurulan karantina çadırına alındı.

Pazara kurbanlık almaya gelen Mahmut Karakaş, hayvan sahibi Cihat Yıldız ile tokalaştı. Karakaş, yaptığı pazarlık ile kurbanlığı 42 bin TL'ye aldı. Yaşanan renkli anlar ise kameraya yansıdı.

"Herhangi bir olumsuzluk olduğu takdirdi biz bu hayvanın bedelini ödüyoruz"

Canlı hayvan pazarını gezerek hayvan satıcılarıyla bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Kurban Bayramı’nda valilikçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca izin verilen yerler var. Vatandaşlarımızın buralardan kurbanlarını almaları ve izinli yerlerde işin ehli insanlara kurbanlarını kestirmeleri lazım. Herhangi bir olumsuzluk olduğu takdirde biz bu hayvanın bedelini ödüyoruz. Burada önemli olan izinli yerde alınıp satılması şart. Dikkat ediyorsunuz etrafı çevrili giriş tek yerden ayrıca karantina çadırı var. Burada ki bir canlı herhangi bir sorun yaşayabilir hastalanabilir bir sıkıntı olduğunda müdahale edilebilecek sosyal donatı olanı olan yerler buralar. Aynı şekilde uygun şartlarda kesim yapılıp yapılmadığı da çok önemli.

Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında denetim sıklaştı ViDEO



"İstanbul'da 400'e yakın yere satış, binin üzerinde yere de kesim izni verdik"

Yaşı uygun olmayan hayvanlara çarpı işareti koyuyoruz. Etrafta afişlerde bunlar belirtiliyor. Kör, topal hastalıklı hayvanları da karantina çadırlarına alıyoruz. İstanbul’da 400'e yakın yere satış izni verdik. Binin üzerinde yerde kesim izni verdik. Bu noktalarda işlem yapmaları çok önemli. Bu sene yaz ayındayız etlerin muhafazası önemli. Hızlı bir şekilde kurbanımızı kesip ziyaretlere gidelim anlayışımız var. Etlerimizi dinlendirip dağınık bir şekilde koyacağız. Toplu olarak dolaba yerleştirirken merkezi yerlerde 3-4 kiloluk toplu olarak yerleştirilen etler soğuma geç olduğundan dolayı organizma üremesi devam ediyor. Et bizim için ne kadar kıymetliyse mikroorganizmalar içinde o kadar kıymetli” dedi.

İHA'nın aktardığına göre kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren Cihat Yıldız, “81 hayvan getirdik kurbanlık. 50 tane kurban sattık, 32 tane kaldı. Kurbanlık satışları şu an iyi gidiyor. Fiyatlar 45 bin TL'den başlayıp 50 bin TL’ye gidiyor. Talepler iyi gidiyor” şeklinde konuştu.

Pazar yerinden kurbanlık satın alan Mahmut Karakaş, “Altı hissedar 42 bin TL’ye aldık. Nasipse keseceğiz. Fiyatlar yem ve saman fiyatlarından dolayı aslında normal. Bunlar da haliyle maliyete yükleniyor” ifadelerini kullandı.