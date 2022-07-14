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    Kurban derileri Kırkpınar Er Meydanı'nda kokmaya başladı

    Edirne’de vatandaşların bağışladıkları deriler, tarihi Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda sağa sola saçılmış halde ve koku içinde ortada kaldı.
    • 14.07.2022 - 15:45
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    Kurban derileri Kırkpınar Er Meydanı'nda kokmaya başladı

    Edirne’de Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini getiren vatandaşların kestikleri kurbanların derileri Tarihi Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda toplandı.

    Bağış için toplandığı belirtilen derilerin bir kısmı alındıktan sonra atık vaziyette olan deriler ve atıklar ortada kaldı.

    Belediye ekiplerinin ilgilenmemesi sonucu ortada kalan deriler, sıcak havaların etkisiyle birlikte yoğun bir koku oluşturmaya başladı.

    Vatandaşlar tepkili

    Ayrıca tarihi Osmanlı bölgesinde böyle bir durumun yaşanmasından dolayı vatandaşlar belediyeye sert tepki gösterdi.

    Sarayiçi Er Meydanı'nı hem ziyaret etmek için hem de Tunca Nehri boyunda oturmak için geldiğini ifade eden Ercan Kancı, Edirneli bir vatandaş olarak karşılaştığı manzaranın utanç verici olduğunu söyledi.

    "Yapılan bu terbiyesizlik Edirne'ye hiç yakışmıyor"

    İHA'nın aktardığına göre Kancı, “Bu manzara Edirne Belediyesinin hiç çalışmadığını gösteriyor. Burada belediye görevlileri ve bu işten sorumlu kişilerin hakkında bir soruşturma açılmasını istiyorum. Buraya gelen turistler de bu utanç verici manzaraya şahit oluyor. Kırkpınar’ın hemen ardından yapılan bu terbiyesizlik Edirne’ye ve Edirne halkına hiç yakışmıyor. O yüzden ben bu olayı kınıyorum. Burada ya kurban kesildi çünkü kan izleri var ya da atıklar buraya atıldı. Affedersiniz köpekler de buradaki derileri sağa sola dağıtmış. Yani buradaki koku insanların hasta olmasına sebep olabilir. Rezalet bir görüntü var. Ayrıca hemen yan tarafta da su borusu patlak olduğu için boşu boşuna akıyor. Herkesin su telaşı varken Edirne’de sular boşa akıyor. Bu durum Edirne Belediyesinin zayıflığını gösteriyor. Buranın yetkililer tarafından derhal temizlenmesini istiyorum” dedi.

    Kurban derileri Kırkpınar Er Meydanı nda kokmaya başladı #1

    Kurban derileri Kırkpınar Er Meydanı nda kokmaya başladı #2

    Kurban derileri Kırkpınar Er Meydanı nda kokmaya başladı #3

    Kurban derileri Kırkpınar Er Meydanı nda kokmaya başladı #4

    Kurban derileri Kırkpınar Er Meydanı nda kokmaya başladı #5

    Kurban derileri Kırkpınar Er Meydanı nda kokmaya başladı #6


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