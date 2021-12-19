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    Kuruçeşme'de kafede yangın çıktı

    Şömine ateşinin bacayı tutuşturmasıyla çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 15:31
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    Kuruçeşme'de kafede yangın çıktı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi'nde sahil kenarında bulunan bir kafede, şömine ateşinin bacayı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

    Alevlere yangın tüpleriyle müdahale eden kafe çalışanları, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    DUMANLAR YAN HİZADAKİ MARKETİ SARDI

    Bu sırada, oluşan yoğun duman kafenin üst tarafındaki bir marketin içine doldu. Personel ile müşteriler panikle kendilerini dışarı attı. Dumandan etkilenenler, marketten kendilerine ikram edilen ayranları içti.

    Kuruçeşme'de kafede yangın çıktı VİDEO

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    CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

    Market çalışanlarından Feyzullah Aydın, "Şöminede yangın çıkmış. Ondan dolayı alevler yükselmiş. İtfaiyeler müdahale etti. Şömineden ve elektrik kablolarından diyorlar. Yaralanan yok, dışarı çıktılar." dedi.

    YARIM SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbarın ardından olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, oluşan yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı itfaiyeciler araçlarından inerek trafiği açmaya çalıştı. Yangın, kafe çalışanları ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Kafede kısmi hasar oluştu.

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