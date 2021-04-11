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    Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi

    Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi

    Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, sağlık ürünü satan bir firma tarafından 400 kişinin katıldığı bayi toplantısı düzenlenirken, koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 04:35
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 04:57
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    Kuşadası Pine Bay Otel'de gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma bayi toplantısı düzenlendi. 5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı.

    YASAK ALANDA 400 KİŞİYLE PARTİ VERDİLER

    Toplantının ardından otelin bahçesinde yasak olmasına rağmen parti verildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sahneye yabancı dansçıların çıktığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

    Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi-Video

    Kuşadası nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik korona partisi #1

    MASKE YOK, SOSYAL MESAFE YOK

    Maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu partinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.

    Kuşadası nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik korona partisi #2

    OTEL YETKİLİLERİ TELEFONA ÇIKMADI

    Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı etkinliğin yapıldığı ileri sürülen otel yetkilileri telefonlara cevap vermedi.

    Kuşadası nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik korona partisi #3

    Kuşadası nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik korona partisi #4

    Kuşadası nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik korona partisi #5

    Kuşadası nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik korona partisi #6

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