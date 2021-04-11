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Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, sağlık ürünü satan bir firma tarafından 400 kişinin katıldığı bayi toplantısı düzenlenirken, koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı.