Kuşadası'nda dövdüğü kadını taciz eden şahsın cezası belli oldu

Kuşadası'nda dövdüğü kadını taciz eden şahsın cezası belli oldu

Kuşadası’nda banka müdürü Pelin Yarmacı'ya yumruk atıp, tacizde bulunan Serdar Günay, 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde banka müdürü olarak çalışan Pelin Yarmacı, 27 Mayıs Çarşamba günü iş yerine gitmek için park ettiği otomobilinden indikten sonra cinsel taciz suçundan sabıkalı Serdar Günay’ın saldırısına uğradı.

Yarmacı’yı darbedip, taciz eden Günay, içinde kişisel eşyaları bulunan çantasını alıp kaçtı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği belirlenen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Günay hakkında, ’Kasten yaralama ve yağma’ ile ’cinsel taciz’ suçlarından dava açıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Yapılan araştırmada Serdar Günay’ın benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kuşadası’nda saldırıya uğrayan banka müdürü VİDEO

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Söke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Günay ilk kez getirildi. Günay savunmasında, "Saldırı anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Pelin Yarmacı, kendini savunmak isteyince benim de uyguladığım şiddetin seviyesi arttı. Mahkemeden beraatime karar verip, tahliyemin yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Günay’ı ’yağma ve nitelikli yağma’ suçundan 6 yıl, ’cinsel taciz’ suçundan 4 yıl, ’kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Karar duruşmasından sonra bir açıklama yapan Pelin Yarmacı’nın avukatı Ezgi Tezcan Yaşar, "Mahkeme heyeti toplamda 12 yıl 4 ay gibi bir cezaya hükmetti. Suçlunun tahliye edilmemesi müvekkilimi bir nebze olsun rahatlattı. Kararı İstinaf Mahkemesi’ne götüreceğiz. Çünkü kasten yaralama suçundan verilen 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk. En büyük temennimiz cezanın caydırıcı olması. Bugünlerde her sabah uyandığımızda kadına şiddet, cinsel saldırı ve cinayet haberleri ile karşılaşıyoruz. Umarım Pelin’in başına gelenler son olur." dedi.







