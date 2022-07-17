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    Kuşadası'nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde sabah saatlerinden itibaren sahiller tatilcilerle dolarken, akşam saatlerinde ise dönüş trafiği başladı.
    • 17.07.2022 - 19:59
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    Kuşadası'nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu

    Kurban Bayramı tatilinin son gününde sahillerde hareketlilik yaşandı.

    Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Kuşadası'nda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de yerli ve yabancı turistler Kadınlar Denizi sahilini doldurdu.

    Tatilciler sıcak havanın keyfini çıkardı

    Tatilcilerin kimi denizde serinlerken kimisi de güneşlenmeyi tercih etti.

    Doğa harikası Milli Park girişinde uzun kuyruklar oluşurken saat 14.00'te girişler araç trafiğine kapatıldı.

    Dönüş yoğunluğu başladı

    DHA'ya göre dokuz günlük bayram tatili bitiminde ve akşam saatlerinde ise trafikte dönüş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Kuşadası nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu #1

    Kuşadası nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu #2

    Kuşadası nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu #3

    Kuşadası nda gündüz plajlar, akşam yollar doldu #4


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