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    Kuşadası’nda ısınmak için evde ateş yakan 2 kişi hayatını kaybetti

    Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve ısınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi yanarak can verdi.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 03:57
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 04:21
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    Kuşadası’nda ısınmak için evde ateş yakan 2 kişi hayatını kaybetti

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saat 02:00 sıralarında terk edilmiş vaziyetteki bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına ihbar etti.

    METRUK EVDE 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı’nda bulunan sokaktan yayıldığını fark etti.

    Kısa sürede metruk evin tamamını saran alevlere hemen müdahale eden ekipler, bir yandan da yanan evin içerisini kontrol etti. Bir yandan evdeki yangını söndüren ekipler diğer yandan da alevlerin içerisinde kalmış biri kadın iki yetişkin kişinin cesedine ulaştı.

    Kuşadası’nda ısınmak için evde ateş yakan 2 kişi hayatını kaybetti #1

    SOKAKTA YAŞIYORLARDI

    Yangının sokakta yaşadığı öğrenilen Fazmiye B. isimli 56 yaşındaki kadın ile Mustafa Ç. isimli 51 yaşındaki adamın sığındıkları metruk binada ısınmak için yaktıkları tahta ve kağıt parçalarının çevredeki eski koltuk ve eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Yangına uykuda yakalanan iki şahsın da kısa sürede tüm evi saran alevlerden kurtulamadıkları için yanarak hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

    Kuşadası’nda ısınmak için evde ateş yakan 2 kişi hayatını kaybetti #2

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Olaydan sonra bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından cesetler cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.

    Bölgede itfaiye ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikatın da sürdürüldüğü bildirildi.

    Kuşadası’nda ısınmak için evde ateş yakan 2 kişi hayatını kaybetti #3

    Kuşadası’nda ısınmak için evde ateş yakan 2 kişi hayatını kaybetti #4

    Kuşadası’nda ısınmak için evde ateş yakan 2 kişi hayatını kaybetti #5

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