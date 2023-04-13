Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu
İHA

Aydın’ın ilçesindeki sivil girişin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda saat 17.00 sıralarında devriyeye çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıyıda 2 olduğunu gördü.

Sağlık ekipleriyle birlikte yapılan incelemede cesetlerin baş, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi.

Denizde baş, kol ve bacak arandı

Jandarma ekipleri kıyıda, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir süre denizde kayıp baş, kol ve bacakları aradı.

Cansız bedenler daha sonra otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçak göçmen olabilir

Cesetlerin, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.

Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu
Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu
Kuşadası'nda kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi vurdu