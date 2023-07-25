Kuşadası'nda Mavi Bayraklı Plajlar denetimden geçti Gerekli kriterleri yerine getirerek Mavi Bayrak almaya hak kazanan 24 plaj ve 1 marinada, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yetkilileri tarafından sezon denetimi yapıldı.

ANKA

Türkiye doğa güzellikleri yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor...

Mavi Bayraklı Plajıyla turist çeken Kuşadası’nda, 2023 yılı Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazanan 24 plaj ve 1 marina işletmesinde sezonun ilk denetimi yapıldı.

Bu kapsamda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraki olan Arya A.Ş Turistik Tesisleri’ne ait 7 plaj ile diğer turistik tesislerin işlettiği plaj ve 1 marinanın Mavi bayrak kriterlerini koruyup korumadıklarına bakıldı.

Kilometrelerce uzunluktaki plajları ile ulusal ve uluslararası alanda büyük bir üne sahip olan Kuşadası, yılda iki defa yapılan denetimin ilkinden tam not aldı.

"Adakum plajını da ekleyerek bu yıl 7’ye çıkardık"

Kuşadası Belediyesi Arya A.Ş Plajlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kazancıoğlu, turistik bölgelerde Mavi Bayrağın çok önemli bir kriter olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Mavi Bayraklı plaj aslında güvenilir bir plaj demek. Sadece plajın temizliği anlamında değil, dışarıdan bakıldığında yerli ve yabancı turistlerin ‘bu plaj güvenli, ben burada yüzebilirim’ diyebilmeleri için gerekli kriterleri içinde barındırması anlamına geliyor.



Mavi Bayrak tesliminin ardından yılda iki defa yapılan denetimlerde kriterlerin yerine getirilip getirilmediği yetkililer tarafından kontrol ediliyor.



Biz Kuşadası Belediyesi öz iştiraki ARYA A.Ş. olarak Kuşadası’nda 33 bin 283 metrekare plajda temizlik, bakım, onarım ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyoruz.



Geçtiğimiz yıl 6 olan mavi bayraklı plaj sayımızı Adakum plajını da ekleyerek bu yıl 7’ye çıkardık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuşadası Belediyesi ve ARYA A.Ş plajları Mavi Bayrak denetimlerinden alnının akıyla çıktı.

"Can güvenliğinden bizler sorumluyuz"

ARYA A.Ş tarafından işletilen plajlarda görev yapan cankurtaranların şefi Tayfun Çelik ise Mavi Bayrak kriterleri içerisinde güvenliğin en önemli kriterlerden birisi olduğunu söyledi.

Plajlarda toplam 14 cankurtaranın bulunduğunu belirten Çelik, şunları söyledi: