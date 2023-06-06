Kuşadası'nda sevgilisini kurtarmak isterken boğuluyordu Kuşadası'nda boğulma tehlikesi geçiren kız arkadaşını kurtarmak için denize giren genç, canından oluyordu.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Plajı’nda meydana gelen olayda, serinlemek için denize giren E.T., bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Denize birlikte geldiği ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.A., kız arkadaşının çırpındığını görünce onu kurtarmak için denize girdi.

Kız arkadaşını kurtarmak isteyen U.A., bu sefer kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Çifti cankurtaranlar çıkardı

İki genci Kuşadası Belediyesi’ne bağlı cankurtaranlar, denizden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve U.A.'yı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye tedavi altına alınan sevgililerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.