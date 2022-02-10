Türk kara sularına can yeleksiz itilen Yemen uyruklu düzensiz göçmenlerden 2 kişi, ayağından yaralanan bir kadın için jandarmadan yardım talebinde bulundu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dipburun Jandarma Karakoluna gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın olduğunu bildirilerek yardım talebinde bulundu.

YARALI OLAN KADINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Bunun üzerine yaralı kadın göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılarak Kuşadası’nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

Kuşadası'nda yaralı bulunan düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

YEMEN UYRUKLU GÖÇMENLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yemen uyruklu düzensiz göçmenler, lastik bot içerisinde 20 kişilik bir grup olduklarını, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik Botunu gördüklerini, panikleyerek kayalıklara çarptıklarını ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığını, 17 düzensiz göçmenin Yunan ekipleri tarafından yakalandığını dile getirdi.





YUNAN POLİSİ YARALI GÖÇMENLERİ DARBETTİ

Botta bulunan 3 kişinin kaçarak Sisam Adası’na çıktığı ve hastaneye ulaştıkları, göçmenlerden birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darbedildiğini aktardı.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRDÜKLERİNDE JANDARMADAN YARDIM İSTEDİLER

Yemen uyruklu göçmenlerin, değerli eşyalarının alındığı, bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıkları ve yüzerek sahile çıktıklarını belirtirken, Türk bayrağını gördüklerinde Jandarma Karakoluna giderek yardım talep ettiklerini ifade etti.