Kütahya'da 1 hafta önce tahliye olan kişi hırsızlıktan yakalandı

Çeşitli hırsızlık suçları nedeniyle cezaevine gönderilen Murat Durmaz, tahliye olduktan sonra suçu işlemeye devam etti. Durmaz, yakalanarak emniyete götürüldü.

Kütahya’da Şelale Cami, Mekke Cami ve Buhara Siteler Camii’nde sadaka kutusu, bilgisayar ve aralarında matkap ve testere çaldığı tespit edilen Murat Durmaz, geçen 13 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinde 12 gün kalan Durmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tahliyesinden 1 hafta sonra yine hırsızlık yaptı

Tahliye edilmesinden 1 hafta sonra Durmaz’ı, Sultanbağı Mahallesi’nde mahalle bekçileri şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin elindeki çuvaldan, çalıntı olduğu tespit edilen dizüstü bilgisayar, hoparlör, kulaklık, bozuk para ile levye ve tornavidanın aralarında olduğu el aletleri ele geçirildi.

Halk otobüsünden kaşe çaldı

Ayrıca, özel halk otobüsünden çalındığı belirlenen mahalle muhtarına ait kaşe ve Kütahya Muhtarlar Derneği yazılı kalemler bulundu. Yapılan incelemelerde şüpheli Durmaz’ın, Bahçelievler ve Kirazpınar mahallelerindeki 2 farklı camide de hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Şüphelinin, caminin güvenlik kamera kayıtlarını yok etmek için kayıt cihazlarını da çaldığı belirlendi.

Emniyete götürüldü

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Murat Durmaz, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.









