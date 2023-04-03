Kütahya'da 16 yıl önce işlenen cinayet çözüldü Kütahya'da 16 yıl önce öldüren kadının katillerinin oğlu ve gelini olduğu belirlendi.

AA

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca faili meçhul cinayet dosyalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 28 Haziran 2007'de merkeze bağlı Kızık köyündeki evinde başına sert bir cisimle öldürülmüş bulunan 79 yaşındaki Gülsüm Ç. cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda bazı deliller de elde eden ekipler, olayın şüphelisi olarak yaşlı kadının oğlu 54 yaşındaki O. Ç. ve gelini 51 yaşındaki A. Ç'nin ifadelerine başvurdu.

İfadeleri ele verdi

Çelişkili ifadeler kullanan çift, ekiplerce cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.