2001 yılında Porsuk Çayı yakınlarında tabanca ile öldürülmüş halde bulunan Bedrettin Çeri cinayetine ilişkin araştırma yapan ekipler, HTS kayıtlarından ulaştıkları katil zanlısına keşif yaptırdı.

Kütahya'da ikamet eden Bedrettin Çeri (25) isimli bir şahıs, 19 Mart 2001 tarihinde, Gediz karayolu 12'nci kilometresindeki Porsuk Çayı yakınlarında tabancayla başından ve göğsünden vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı bulunamayınca, dosya 'faili meçhul' olarak rafa kaldırıldı.

Kütahya Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kurt'un talimatıyla, geçen mart ayında Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip kurularak zaman aşımına günler kala dosya yeniden açıldı.

Özel ekip, öldürülen Bedrettin Çeri'nin ailesinin de aralarında bulunduğu yakın çevresinden 60'tan fazla kişiyi sorguladı.

TETİKÇİ İLE AZMETTİRİCİ TUTUKLANDI

Sorgularda baba Çeri'nin yakın çevresine silah ve tetikçi sorduğu ortaya çıkarken, yapılan HTS telefon kayıtları incelemelerinde ölen gencin telefonla son görüştüğü, dosyada adı hiç geçmeyen Ramazan Özkul olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda tetikçi olduğu iddia edilen Ramazan Özkul ve cinayetin azmettirici olduğu düşünülen Salim Çeri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da, 20 yıl önceki cinayetin katil zanlısına keşif yaptırıldı ViDEO

KATİL ZANLISI PORSUK ÇAYI YAKINLARINA GETİRİLDİ

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili keşif yapıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu olan katil zanlısı Ramazan Özkul, Kütahya E Tipi Cezaevi'nden jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleriyle çıkarılarak olayın yaşandığı Gediz karayolu 12'nci kilometresindeki Porsuk Çayı yakınlarına getirildi.

“O ANDA BENİ DE VURUR DİYE KORKTUM”

Burada ring aracından elleri önden kelepçeli olarak çıkarılan zanlı Özkul, olay günü yaşananları detaylı bir şekilde anlattı.

Cinayeti kendisinin değil baba Çeri'nin işlediğini öne süren Özkul, cinayetin işlendiği Porsuk Çayı'na araçla geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buraya geldik. Ben durdum. Salim abiye 'nereye gidiyoruz, buradan çıkış yok' dedim. O arada çocuk kapıdan indi. Çocuk kapıyı kapatıp döndü. Ben de arabanın kontağını kapattım. Sigaramı arıyordum. Arka kapı açıldı. Açılınca 'tak' diye ses geldi. Arabayı çalıştırıp, ileri otun içine doğru sürdüm. Babası silah atınca, ben birden korktum. Çocuğun sendeleyerek yürüdüğünü gördüm. O anda beni de vurur diye korktum, 'ağabey ne yapıyorsun' dedim. Salim'in eli titriyordu, dondu kaldı. Koştum, 'ağabey yapma diyerek' silaha yapıştım, elinden aldım. Çocuk sırtüstü yatıyordu. Başında kan vardı. İki el ateş ettiğini duydum. Silah bende kaldı. Sonra silahı verdim."





KEŞİF YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren keşfin ardından yeniden ring aracına bindirilen katil zanlısı Ramazan Özkul, tutuklu olduğu Kütahya E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, azmettirici olmakla suçlanan baba Salim Çeri'nin suçlamaları kabul etmediği ve olayla ilgisinin olmadığını savunduğu öğrenildi.