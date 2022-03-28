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    Kütahya'da 3 kişiyi yaraladı, hastanede hayatını kaybetti

    Kütahya'nın Gediz ilçesinde köy muhtarı ve 2 yakınını yaraladıktan sonra jandarmayla çatışmaya giren Recep Türkmen, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 18:30
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    Kütahya'da 3 kişiyi yaraladı, hastanede hayatını kaybetti

    Kütahya'da Gediz'e bağlı Vakıf köyünde yaşayan Recep Türkmen, dün akşam saatlerinde gittiği köy muhtarı Ali Uzun'un evine henüz bilinmeyen nedenle dışarıdan pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Recep Türkmen, kadın ve çocukların da bulunduğu evdeki Muhtar Ali Uzun'un yanı sıra U.U. ve H.Ö.'yü de tüfekle yaraladı.

    TESLİM OL ÇAĞRISINA UYMAYIP ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

    Türkmen, jandarmanın 'teslim ol' çağrısına uymayıp, evdekilerin üzerine ateş etmeye devam etti. Saçmalardan bazıları jandarma araçlarına isabet etti.

    Bir süre sonra Türkmen'in jandarma ekiplerine de ateş etmeye başlaması üzerine ekipler de karşılık verdi. Türkmen, yaralı olarak kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Saldırıya uğrayarak yaralanan Muhtar Ali Uzun ve beraberindeki diğer 2 kişinin ise kaldırıldıkları aynı hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

    Yaralıların durumunu iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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