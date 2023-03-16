Kütahya'da 3 şüpheli, arkadaşlarının evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı Aranması olan 3 şüpheli, daha önce birlikte hırsızlık yaptıkları arkadaşları E.C.'nin evinden hırsızlık yaparken, suçüstü yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi’nde bir evden hırsızlık yapıldığına ilişkin şikayet üzerine çalışma başlattı.

Arkadaşlarının evini soyarken yakalandılar

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin çok sayıda sabıkası bulunan E.C. (37), H.E.B. (29) ve Y.A. (30) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden E.C.’yi yakalamak için 30 Ağustos Mahallesi Cengiz Topel Caddesindeki evine giden polis ekipleri, H.E.B., Y.A. ve O.A.’yı (28), arkadaşının evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

Şehir dışına çıkan arkadaşlarının evine girdiler

Evde yapılan incelemede 3 şüphelinin, E.C.’nin evindeki eşyaları çalmak için 13 ayrı valize koydukları, 2 televizyonu bezlere sardıkları belirlendi. Şüpheliler H.E.B., Y.A. ve O.A.’nın, arkadaşları olan E.C.’nin şehir dışına çıktığını öğrenerek evine hırsızlık için girdiği ortaya çıktı. H.E.B., Y.A., O.A. ve daha sonra yakalanan E.C., geçirildiği sağlık kontrolü ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.