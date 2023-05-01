Kütahya'da 3'üncü katın camını silen kadın düştü Meydan Mahallesi Karaca Sokak'taoturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin camını silerken pencereden düşen 28 yaşındaki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kütahya'da bir kadın evini temizlemek isterken canından oluyordu.

Oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin camını silmek isteyen 28 yaşındaki Hayriye Öztürk, dengesini kaybetti.

Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda oturan Öztürk, cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybedip, asfalt zemine düştü.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken hastanede tedavisi devam ediyor.

Soruşturma sürüyor

Öte yandan o laya ilişkin soruşturma başlatıldı.