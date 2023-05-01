Kütahya'da 3'üncü katın camını silen kadın düştü

DHA
Kütahya'da bir kadın evini temizlemek isterken canından oluyordu.
Oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin camını silmek isteyen 28 yaşındaki Hayriye Öztürk, dengesini kaybetti.
Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda oturan Öztürk, cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybedip, asfalt zemine düştü.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken hastanede tedavisi devam ediyor.
Soruşturma sürüyor
Öte yandan o laya ilişkin soruşturma başlatıldı.