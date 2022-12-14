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- Kütahya’da 497 şahıs, 185 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı
Kütahya’da 497 şahıs, 185 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı
- 14.12.2022 - 08:41
Kütahya'da Bahçelievler Mahallesi Saat Kulesi Kavşağı, İstiklal Mahallesi, Hisar, Meydan Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallesi Dörtyol Kavşağı olmak üzere 7 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 497 Şahıs, 185 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.
1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 adet fişek, 5 adet kesici alet, 1 adet jop ele geçirildi.
2 araç trafikten men edildi
6 şahsa idari işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.
3 sürücüye alkolden işlem yapıldı
3 Araç sürücüsüne 2918 Sayılı KTK’nın ilgili maddeleri uyarınca, 1 şahsa ise alkollü araç kullanma suçundan adli işlem yapıldı.
İHA'nın haberine göre, yapılan uygulama çerçevesinde başka bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.