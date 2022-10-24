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- Kütahya'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı
Kütahya'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı
Eskişehir yönüne ilerlemekte olan 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
- 24.10.2022 - 14:27
- Güncelleme : 24.10.2022 - 14:30
Kütahya- Afyonkarahisar karayolundan Eskişehir istiikametine ilerleyen 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Kazada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralanırken, araçlardan birisi takla atarak ters döndü.
Gözyaşlarına boğuldular
Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Küçük bir çocuk ve annesi, kaza sonrası gözyaşlarına boğulurken, olaydan yara almadan kurtuldu.
Yaralı tedavi altında
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardandan ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik normale döndü
Kaza sebebiyle yolun Eskişehir istikameti, bir süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.