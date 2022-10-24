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    Kütahya'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı

    Eskişehir yönüne ilerlemekte olan 5 aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
    • 24.10.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:30
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    Kütahya'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı

    Kütahya- Afyonkarahisar karayolundan Eskişehir istiikametine ilerleyen 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

    Kazada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralanırken, araçlardan birisi takla atarak ters döndü.

    Gözyaşlarına boğuldular

    Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Küçük bir çocuk ve annesi, kaza sonrası gözyaşlarına boğulurken, olaydan yara almadan kurtuldu.

    Yaralı tedavi altında

    Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardandan ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Trafik normale döndü

    Kaza sebebiyle yolun Eskişehir istikameti, bir süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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