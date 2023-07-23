Kütahya'da aile içi kavga cinayetle bitti Kütahya'da baba ile iki oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Ali Çakır hayatını kaybederken babası ile kardeşi gözaltına alındı.

DHA Kütahya'nın Domaniç ilçesi korkunç olay... İlçeye bağlı Çarşamba köyünde Ali Çakır (31), babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde can verdi Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ali Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.