Kütahya'da akaryakıt kaçakçıları suçüstü yakalandı Kütahya'da kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıtı araçlardan aktaran 3 kişi yakayı ele verdi.

İHA

Kütahya kaçak akaryakıt operasyonu...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda il merkezi Civli Mahallesi civarında 3 şüpheli şahıs 2 araçtan birbirine karışımlı kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen tanklar içerisinde bulunan maddeyi aktarma işlemi sırasında M.A.T., A.A.T. ve M.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Yasal işlem başlatıldı

Ekipler araçlarda yaptıkları aramada 23 adet 1 tonluk tank içinde dolu şekilde karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen madde, 3 adet boş 1 tonluk tank, jeneratör ile pompa ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.