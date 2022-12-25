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- Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı
Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı
Tırın devrilmesi ile yaralanan alkollü şoför Nusret Yamık'a, yardım eden sürücü İsmail Can'ın da alkollü olduğu ortaya çıktı.
- 25.12.2022 - 10:08
- Güncelleme : 25.12.2022 - 10:23
Kütahya-Tavşanlı kara yolunda Nusret Yamık'ın kullandığı 34 ER 3936 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada şoför Yamık yaralandı. Bu sırada yolda geçip, kazayı gören 26 EV 244 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Can, Yamık'a ilk müdahaleyi yaptı.
Tır sürücüsü alkollü çıktı
Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yamık'ın alkollü olduğu belirlendi.
Yardım edenden de şüphelenildi
Öte yandan polis, tır şoförüne yardım eden Can'ın hareketlerinden şüphelenip, alkol muayenesi yaptı.
Diğer sürücü de alkollü çıktı
Sürücü Can'ın da 0.76 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 2 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan para cezası kesildi.
DHA'nın haberine göre, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.