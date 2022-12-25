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Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı

Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı

Tırın devrilmesi ile yaralanan alkollü şoför Nusret Yamık'a, yardım eden sürücü İsmail Can'ın da alkollü olduğu ortaya çıktı.