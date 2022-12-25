Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.586
-0.11%
BTXN Coin
6.70
-1.75%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı

    Tırın devrilmesi ile yaralanan alkollü şoför Nusret Yamık'a, yardım eden sürücü İsmail Can'ın da alkollü olduğu ortaya çıktı.
    • 25.12.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı

    Kütahya-Tavşanlı kara yolunda Nusret Yamık'ın kullandığı 34 ER 3936 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.

    Kazada şoför Yamık yaralandı. Bu sırada yolda geçip, kazayı gören 26 EV 244 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Can, Yamık'a ilk müdahaleyi yaptı.

    Tır sürücüsü alkollü çıktı

    Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yamık'ın alkollü olduğu belirlendi.

    Yardım edenden de şüphelenildi

    Öte yandan polis, tır şoförüne yardım eden Can'ın hareketlerinden şüphelenip, alkol muayenesi yaptı.

    Diğer sürücü de alkollü çıktı

    Sürücü Can'ın da 0.76 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 2 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan para cezası kesildi.

    DHA'nın haberine göre, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Kütahya da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı #1

    Kütahya da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı #2

    Kütahya da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı #3

    Kütahya da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı #4

    Kütahya da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı #5

    Kütahya da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı #6

    Kütahya da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı #7


    Ankara'daki kazada yaşlı kadın ezilmekten son anda kurtuldu
    3. Sayfa

    Ankara'daki kazada yaşlı kadın ezilmekten son anda kurtuldu

    Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali şaşırttı
    Medya

    Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali şaşırttı

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir