Kütahya'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
DHA

Mart ayı sonuna doğru kış şartlarının etkili olmasıyla otoyollarda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kütahya'da buzlanma ambulansın yapmasına neden oldu.

Buzlanma nedeniyle şarampole uçtu

Hasta sevkinden döndüğü belirtilen 36 yaşındaki Ahmet Can idaresindeki ambulans, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

3 sağlıkçı yaralandı

Devrilen ambulanstaki sürücü ile birlikte sağlık personeli Samed Çelik (28) ve Kadir Toğrul (29) yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen meslektaşlarının müdahalesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kütahya'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Kütahya'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Kütahya'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Kütahya'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı