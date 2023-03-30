Kütahya'da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

DHA
Mart ayı sonuna doğru kış şartlarının etkili olmasıyla otoyollarda sürücüler zor anlar yaşıyor.
Kütahya'da buzlanma ambulansın kaza yapmasına neden oldu.
Buzlanma nedeniyle şarampole uçtu
Hasta sevkinden döndüğü belirtilen 36 yaşındaki Ahmet Can idaresindeki ambulans, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
3 sağlıkçı yaralandı
Devrilen ambulanstaki sürücü ile birlikte sağlık personeli Samed Çelik (28) ve Kadir Toğrul (29) yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen meslektaşlarının müdahalesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.