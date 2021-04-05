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- Kütahya'da apartman inşaatının merdiveni çöktü
Kütahya'da apartman inşaatının merdiveni çöktü
İnşaat halindeki apartmanın merdiveninin çökmesiyle birlikte 43 yaşındaki İsmail Savcı isimli işçi ağır yaralandı.
- DHA
- 05.04.2021 - 17:45
- Güncelleme : 05.04.2021 - 17:48
Kütahya Hisarcık'a bağlı Beyköy’de, inşaat halindeki binanın merdiveni henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Enkaz altında kalan işçi İsmail Savcı, ağır yaralandı.
İnşaat işçilerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yıkıntı altından çıkarılan Savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Savcı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.