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    Kütahya'da apartman inşaatının merdiveni çöktü

    İnşaat halindeki apartmanın merdiveninin çökmesiyle birlikte 43 yaşındaki İsmail Savcı isimli işçi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:48
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    Kütahya'da apartman inşaatının merdiveni çöktü

    Kütahya Hisarcık'a bağlı Beyköy’de, inşaat halindeki binanın merdiveni henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

    Enkaz altında kalan işçi İsmail Savcı, ağır yaralandı.

    İnşaat işçilerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Yıkıntı altından çıkarılan Savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Savcı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kütahya da apartman inşaatının merdiveni çöktü #1

    Kütahya da apartman inşaatının merdiveni çöktü #2

    Kütahya da apartman inşaatının merdiveni çöktü #3

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