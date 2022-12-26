Kütahya'da apartmanda yangın çıktı

Çoğunluğu öğrencilerin yaşadığı bir apartmanın asansör makine dairesinde elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 11 kişi dumandan etkilendi.

Kütahya'daki Andız Mahallesi’nde, çoğunluğu öğrencilerin kaldığı 4 katlı bir apartmanın asansör dairesindeki elektrik panosunda yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine; itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, apartmanda yaşayanları binadan tahliye etti.

11 kişi dumandan etkilendi

Ekipler, yangına müdahale ederek söndürürken, yoğun dumandan etkilenen 10 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi, 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre; yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





























