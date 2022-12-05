Petrol
88.22
3.10%
Euro
19.6957
0.34%
Dolar
18.6369
0.01%
Altın
1.075
-0.17%
Borsa
4992
0.00%
Bitcoin
326.131
1.49%
BTXN Coin
5.60
2.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kütahya'da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı

    Sinan Aydoğdu idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Karaca'ya çarptı. Karaca, otomobilin arka camına fırlayarak hayatını kaybetti.
    • 05.12.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı

    Kütahya'da yaşanan kaza can aldı.

    Kütahya-Eskişehir yolunun 5'inci kilometresinde yaşanan olayda, Sinan Aydoğdu kontrolündeki otomobil, dehşet saçtı.

    Yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki İsmail Karaca'ya, Aydoğdu yönetimindeki otomobil çarptı.

    Cama fırlayarak can verdi

    Kazada otomobilin arka camına fırlayarak çarpan Karaca, hayatını kaybetti.

    Karaca'nın cansız bedeni, ihbarla kaza yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şoför gözaltında

    İHA'nın haberine göre, sürücü Aydoğdu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #1

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #2

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #3

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #4

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #5

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #6

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #7

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #8

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #9

    Kütahya da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı #10


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Antalya'da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor
    3. Sayfa

    Antalya'da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor

    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt
    Gündem

    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt

    Görüş Bildir