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- Kütahya'da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı
Kütahya'da aracın çarptığı 77 yaşındaki adam kurtarılamadı
Sinan Aydoğdu idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Karaca'ya çarptı. Karaca, otomobilin arka camına fırlayarak hayatını kaybetti.
- 05.12.2022 - 16:22
- Güncelleme : 05.12.2022 - 16:25
Kütahya'da yaşanan kaza can aldı.
Kütahya-Eskişehir yolunun 5'inci kilometresinde yaşanan olayda, Sinan Aydoğdu kontrolündeki otomobil, dehşet saçtı.
Yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki İsmail Karaca'ya, Aydoğdu yönetimindeki otomobil çarptı.
Cama fırlayarak can verdi
Kazada otomobilin arka camına fırlayarak çarpan Karaca, hayatını kaybetti.
Karaca'nın cansız bedeni, ihbarla kaza yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şoför gözaltında
İHA'nın haberine göre, sürücü Aydoğdu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.