Kütahya'da aşı ekibi kaza yaptı, 4 sağlık görevlisi yaralandı

Kütahya'da aşı ekibi kaza yaptı, 4 sağlık görevlisi yaralandı

Sağlık çalışanlarının bulunduğu aracın kamyonetle çarpışması sonucu yaralanan 4 personel, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, evlerde aşı çalışması yapan sağlık görevlilerini taşıyan M.D.'nin kullandığı 06 CDU 217 plakalı hafif ticari araç, O.A. idaresindeki 06 FT 3106 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bir binanın duvarına çarptı.

4 SAĞLIKÇI YARALANDI

Kazada sağlık görevlileri U.B., E.A., H.P. ve M.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kütahya'da aşı ekibi kaza yaptı, 4 sağlık görevlisi yaralandı