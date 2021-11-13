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- Kütahya’da ayakkabıya zulalanmış skunk ele geçirildi
Kütahya’da ayakkabıya zulalanmış skunk ele geçirildi
Ekiplerin yol kontrol noktasında yaptığı denetimlerde, bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 13.11.2021 - 08:51
- Güncelleme : 13.11.2021 - 08:52
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce Eskişehir girişindeki yol kontrol noktasında M. A. isimli şüpheliye ait araç durduruldu.
AYAKKABIDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yapılan arama üzerine bulunan torbada bulunan bir çift ayakkabıdan birinin içerisine zulalanmış 63.62 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.
Kütahya’da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi VİDEO
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Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.