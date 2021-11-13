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    Kütahya’da ayakkabıya zulalanmış skunk ele geçirildi

    Ekiplerin yol kontrol noktasında yaptığı denetimlerde, bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 08:52
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    Kütahya’da ayakkabıya zulalanmış skunk ele geçirildi

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekiplerce Eskişehir girişindeki yol kontrol noktasında M. A. isimli şüpheliye ait araç durduruldu.

    AYAKKABIDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Yapılan arama üzerine bulunan torbada bulunan bir çift ayakkabıdan birinin içerisine zulalanmış 63.62 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

    Kütahya’da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi VİDEO

    1 GÖZALTI

    Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kütahya’da ayakkabıya zulalanmış skunk ele geçirildi #1

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