Kütahya'da bebek arabasından uyuşturucu hap çıktı

Tavşanlı ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda bebek arabasına gizlenmiş 5 uyuşturucu hap, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 0,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç sürücüsünün ifadesi üzerine, uyuşturucuyu temin eden kişinin 23 yaşındaki H.İ.C.A. olduğunu tespit eden polis, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Uyuşturucuyu bebek arabasına gizlediler

Evde yapılan aramada, bebek arabasının içine gizlenmiş 5 uyuşturucu hap, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İşlem başlatıldı

Gözaltına alınan H.İ.C.A., Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ ve ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’ suçlarından adli işlem başlatıldı.