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- Kütahya'da bir çocuğa araba çarptı
Kütahya'da bir çocuğa araba çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- İHA
- 23.07.2020 - 01:36
Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, M.V. A. idaresindeki hafif ticari araç, Çevre Yolu’ndan karşıya geçmeye çalışan Ali Anıl Kara’ya çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kara, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.V.A., gözaltına alındı.
Kara’nın, tekvando salonundaki antrenmanın ardından, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.