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    Kütahya'da bir çocuğa araba çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 01:36
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    Kütahya'da bir çocuğa araba çarptı

    Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, M.V. A. idaresindeki hafif ticari araç, Çevre Yolu’ndan karşıya geçmeye çalışan Ali Anıl Kara’ya çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kara, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.V.A., gözaltına alındı.

    Kara’nın, tekvando salonundaki antrenmanın ardından, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

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