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Kütahya’da bulunan kafatası ekipleri alarma geçirdi

Kütahya’da bulunan kafatası ekipleri alarma geçirdi Kütahya'da sanayi sitesinde bulunan ve bir insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası, polis ekipleri tarafından incelenmeye alınırken özel eğitimli köpekler bölgede arama yaptı.