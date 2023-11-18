DHA
Kütahya'nın Emet ilçesindeki sanayi sitesinde kafatası görenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen özel eğitimli köpekler de kafatasının bulunduğu bölgede arama yaptı.
Köpekli aramada herhangi bir ize rastlanmadı.
Soruşturma başlatıldı
Kafatasının bir sokak köpeği tarafından bulunduğu ve alana bırakıldığı ya da eski mezardan sokak hayvanlarının kafatasını aldığı değerlendirildi.
Bulunan kafatasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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