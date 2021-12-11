Emet ilçesinde 17 bin liralık çalıntı motosikleti 1500 liraya satarken yakalanan hırsızların, motosikletle hatıra fotoğrafı çektirdikleri ortaya çıktı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde motosikletinin kayıp olduğunu fark eden kişi , polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası incelemelerinde olay yerine 43 KU 568 plakalı araçla gelenlerin B.Y. (18), T.A. (20), N.K. (18) ve M.K. (17) olduğunu tespit etti.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE SİMAV'A GİTTİLER

Polis, şüphelilerden M.K. ve N.K.'nin, 43 PC 100 plakalı motosikleti çalarak, Simav'a gittiklerini belirledi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

17 bin lira değerindeki motosikletin 1500 lira karşılığında, M.S.'ye satılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Gözaltına alınan M.K. ve N.K., emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelilerin çalıntı motosikletle hatıra fotoğrafı çektirdiği belirlendi.

Kütahya'da çalıntı motosikletle hatıra fotoğrafı çektirdiler VİDEO













