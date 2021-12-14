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- Kütahya’da çalıntı otomobil ile 10 kilometre kaçan şahıs, yakalandı
Kütahya’da çalıntı otomobil ile 10 kilometre kaçan şahıs, yakalandı
- DHA
- 14.12.2021 - 11:14
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, 25 yaşındaki otomobil sürücüsü A.D., polisin ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca, ekipler tarafından takibe alındı.
Kaldırıma çıkıp kaza yapmasına rağmen A.D., bir süre daha kaçmayı sürdürdü.
Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından, otomobil önü kesilerek durduruldu.
MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI
A.D. yakalanarak gözaltına alınırken, otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Yangın, polis ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI
Polis ekiplerince yapılan incelemede otomobilin Ankara’dan çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli A.D., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ne götürüldü.
Kütahya’da çalıntı otomobil ile 10 kilometre kaçan şahıs, yakalandı VİDEO
KAÇARKEN 2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
Otomobil sürücüsü A.D.’nin kaçış esnasında 2 farklı otomobile çarparak zarar verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.